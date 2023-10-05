نورلاند: ما حدث في درنة زاد اهتمام الولايات المتحدة بالملف الليبي 

أخبارليبيا24

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن ما حدث في درنة زاد اهتمام الولايات المتحدة بالملف الليبي.

ودعا نورلاند في لقاء مع الصحفيين القادة لليبيين للالتقاء دون إقصاء ومناقشة تشكيل حكومة تكنوقراط للتجهيز للانتخابات.

وشدد المبعوث الأمريكي على التفات القادة الليبيين ومندوبيهم لدعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لبدء اجتماعاتهم، مشيرا إلى أن أي محاولة لإقصاء أي من الأطراف ستؤدي لإراقة الدماء.

وجدد نورلاند دعم بلاده لدعوة باتيلي لعقد اجتماع مع الأطراف الرئيسية للاتفاق على خارطة وتشكيل حكومة جديدة.

وذكر المبعوث الأممي أن اتفاق القادة الليبيين لن يحدث بين ليلة وضحاها لكن المبعوث الأممي يبذل جهودا بالخصوص على حد قوله.

وأوضح أن جهود إعادة الإعمار في ظل حكومتين لا تعد ناجعة على عكس لو كانت هناك حكومة واحدة.

وبين نورلاند أن البنك الدولي وصندوق الإنماء الأممي جاهزان للانخراط في آلية إعادة الإعمار للمناطق المتضررة في شرق ليبيا.