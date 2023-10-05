نورلاند: ما حدث في درنة زاد اهتمام الولايات المتحدة بالملف الليبي 

5 أكتوبر، 2023 10:58 م
4

أخبارليبيا24 

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن ما حدث في درنة زاد اهتمام الولايات المتحدة بالملف الليبي. 

ودعا نورلاند في لقاء مع الصحفيين القادة لليبيين للالتقاء دون إقصاء ومناقشة تشكيل حكومة تكنوقراط للتجهيز للانتخابات. 

وشدد المبعوث الأمريكي على التفات القادة الليبيين ومندوبيهم لدعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لبدء اجتماعاتهم، مشيرا إلى أن أي محاولة لإقصاء أي من الأطراف ستؤدي لإراقة الدماء. 

وجدد نورلاند دعم بلاده لدعوة باتيلي لعقد اجتماع مع الأطراف الرئيسية للاتفاق على خارطة وتشكيل حكومة جديدة. 

وذكر المبعوث الأممي أن اتفاق القادة الليبيين لن يحدث بين ليلة وضحاها لكن المبعوث الأممي يبذل جهودا بالخصوص على حد قوله.  

وأوضح أن جهود إعادة الإعمار في ظل حكومتين لا تعد ناجعة على عكس لو كانت هناك حكومة واحدة. 

وبين نورلاند أن البنك الدولي وصندوق الإنماء الأممي جاهزان للانخراط في آلية إعادة الإعمار للمناطق المتضررة في شرق ليبيا. 

5 أكتوبر، 2023 10:58 م
4

المزيد من الأخبار

الرضا يشدد على الالتزام بمنصة وافد في استجلاب العمالة الأجنبية 

6 أكتوبر، 2023 12:05 ص

لجنة متابعة الأجهزة الرقابية تستعرض التحقيقات الجارية في كارثة فيضانات درنة 

5 أكتوبر، 2023 11:49 م

المنفي يبحث مع العبيدي أزمة مدن الشرق عقب الفيضانات والسيول 

5 أكتوبر، 2023 11:32 م

بوزريبة والبدري يناقشا الجهُود المبذُولة خِلال كارثة إعصار “دانيال” 

5 أكتوبر، 2023 11:21 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى