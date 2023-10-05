مناقشة خطة مؤسسات الدولة تنفيذ توصيات مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي

أخبار ليبيا 24

اجتمع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس مع خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة وزراء بحكومة الوحدة وممثل عن المؤسسة الوطنية للنفط وعدد من المدراء والخبراء والمستشارين.

وقال المصرف المركزي، إنّه تمّ خلال الاجتماع مناقشة خطة مؤسسات الدولة الليبية لتنفيذ توصيات مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي وفق تقرير الصندوق الصادر هذه السنة.

وأضاف، كما تناول الاجتماع التأكيد من الحضور على التزامهم بالتوصيات وتحديد الأولويات وأهمها العمل على مراجعة سياسة الإنفاق العام وضبطه عند معدلات قابلة للاستدامة ومراجعة سياسة دعم المحروقات وفقا للدراسة التي أعدها فريق من وزارتي الاقتصاد والتخطيط وبعض المؤسسات الأخرى.

وقال إنّه تمت مناقشة تضخم الكادر الوظيفي للدولة ومعالجة الازدواجية الوظيفية وتحفيز القطاع الخاص لتعديد وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا للإنفاق وتنظيف قاعدة بيانات المواطنين.

وقال، إنّه تمّ الاتفاق على استمرار التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة لتنفيذ هذه التوصيات والمقترحات.