مكملين المشوار.. الهلال الأحمر الليبي يحتفي بذكرى تأسيسه الـ66

أخبار ليبيا 24

تحتفي جمعية الهلال الأحمر الليبي، اليوم الخميس، بالذكرى الـ 66 لتأسيسها، حيث تأسست الجمعية يوم 05 أكتوبر 1957م.

وقال الهلال الأحمر الليبي، إنّه وخلال الستة وستين عامًا من، قد مرت المؤسسة بعدة محطات مهمة وشهدت تطورًا مستمرًا.

وأضاف، تمّ تحقيق العديد من الإنجازات والأعمال البارزة، وخاضت الجمعية تحديات متعددة، ولكنها تمكنت من التغلب عليها بروح الفريق والإيمان القوي بالرسالة الإنسانية السامية.

وقالت، إن أحد أهم إنجازات الجمعية هو استجابتها للكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، حيث قامت الجمعية بتنفيذ عمليات الإغاثة الطارئة وتوفير المساعدات الضرورية للمتضررين من الفيضانات، الزلازل، الأعاصير، وغيرها من الكوارث.

وأضاف، أن الجمعية تعمل على توفير الإيواء، والغذاء، والماء النظيف، والرعاية الصحية الأساسية للمتضررين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتأثرين بتلك الكوارث.

وقال، إن الجمعية واجهت تحديات عديدة في مسيرتها، مثل قلة الموارد والتمويل، والصعوبات اللوجستية في الوصول إلى المناطق المتضررة، ومع ذلك، استطاعت الجمعية تجاوز تلك التحديات من خلال التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، وبفضل التفاني والاجتهاد الذي يتحلى به أعضاء الجمعية.

وأكدت، أن مع كل محطة في مسيرتها، تستمر جمعية الهلال الأحمر الليبي، في رفع راية العطاء والتضامن الإنساني. تتطلع الجمعية إلى المستقبل بثقة وإصرار.