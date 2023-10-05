مقتل 14 شخصًا جراء فيضانات في الهند

أخبار ليبيا 24

لقي ما لا يقلّ عن 14 شخصاً حتفهم، بينما فقد أكثر من مئة شخص في الهند؛ جراء ارتفاع منسوب المياه في بحيرة جليدية، ما أدى إلى حدوث فيضانات في وادي جبلي.

وبحسب الحكومة الهندية.. تسبب هذه الكارثة في أضرار لنحو 22 ألف شخص، ويرجع السبب فيها إلى تغير المناخ؛ وفق الحكومة.

وفي سياقٍ منفصل.. تعتزم الهند خفض الحد الأدنى لسعر شحنات تصدير الأرز البسمتي إلى 850 دولاراً للطن من 1200 دولار.

ووفقًا لما جاء في وكالة بلومبيرغ.. تسعى الهند من خلال هذه الخطوة لجعل أرز بسمتي جذاباً في السوق العالمية، وفقًا للوكالة.

وفي وقتٍ سابق.. أعلنت الهند فرضها المزيد من القيود على شحنات الأرز؛ وذلك بُغية ضمان الأمن الغذائي، حسب ما أعلنته.

حيثُ فرضت الحكومة ضريبة تصدير بنسبة 20% على الأرز بأثر فوري، بحسب إخطار صادر عن وزارة المالية، ومن المقرر أن تزيد هذه الخطوة من الضغط على الإمدادات العالمية من الحبوب.

وفي الأثناء.. تسعى الحكومة لفرض حظرٍ على تصدير المعادن النادرة، ضمن سلسة من المحظورات التي منعت تصديرها خارج البلاد بسبب أزمة الغذاء والمناخ العالميتين.

وتخطط الحكومة الهندية لحظر تصدير معادن الليثيوم والبريليوم والتنتالوم، وذلك بسبب أهمية تلك المعادن في تشغيل قطاعات حيوية للأمن القومي والتقدم التكنولوجي، وفق بيانها.