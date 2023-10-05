مؤكدًا وقفه مع حكومة الدبيبة .. الغرياني يوجه اتهامات للمطالبين بحكومة جديدة

أخبار ليبيا 24

اتهم مفتي ليبيا المعزول والدعم للجماعات الإرهابية الصادق الغرياني ، المطالبين بحكومة جديدة في ليبيا بالسعي للاستيلاء على مصرف ليبيا المركزي، وسرقة أموال ليبيا لمدة 5 سنوات.

وقال الصادق الغرياني في مقابلة تلفزيونية على قناة التناصح، لا نقبل حكومات جديدة، والحل يكمن في تعجيل الانتخابات.

وأضاف من يريدون جلب حكومة جديدة توحد ليبيا، يستنجدون بالأمم المتحدة، رغم أن الحكومة الحالية اسمها حكومة الوحدة الوطنية.

ولفت الغرياني في تصريحاته إلى أن هؤلاء يريدون الاستيلاء على مصرف ليبيا المركزي، لنهب الأموال، وعليهم الرجوع إلى رشدهم.

وتابع الغرياني قائلًا:” هؤلاء لا يريدون الانتخابات لأنها ستزيحهم من مناصبهم، وسيفقدون الآلاف التي يقبضونها بدون وجه حق”.

وقال :”من يريدون تشكيل حكومة جديدة، هدفهم سرقة أموال ليبيا لمدة 5 سنوات”، مشيرًا إلى أن الأعضاء في مجلس النواب يتكلمون ولا يفعلون، ويُسنون القوانين المُحرمة بالإجماع.

ولفت الغرياني إلى أنه يمكن إجراء الانتخابات في ظل حكومة الوحدة الوطنية، وعقيلة صالح كان مُنافسًا لها.