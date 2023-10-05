لجنة متابعة الأجهزة الرقابية تستعرض التحقيقات الجارية في كارثة فيضانات درنة 

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استعرض رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية التحقيقات الجارية في كارثة فيضانات درنة.

واطلع الزايدي خلال لقائه رئيس هيئة الرقابة الإدارية خالد نجم على الإجراءات التي اتخذت من قبل الهيئة في واقعة فيضانات درنة وإحالة شقها الجنائي للجهات القضائية المختصة.

وتناول رئيس اللجنة متابعة الهيئة لعمل الحكومة ولجان الإغاثة وحلحلة كافة المشاكل التي تواجهها بالتنسيق مع رئيس الحكومة الليبية.

وثمن هدية الدور الذي تقوم به الهيئة في الرقابة على الأموال العامة وكيفية صرفها وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 2023.م.

وأكد رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية على ضرورة استثناء موظفي الهيئة من القانون الموحد للمرتبات.

واستعرض نجم المذكرة المعدة والموجهة إلى رئيس مجلس النواب المتعلقة باستثناء موظفي وأعضاء الهيئة من القانون رقم 18 لسنة 2023.م بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين العاملين بالجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة عملاً بنص المادة 16 من القانون رقم 20 لسنة 2023.م باعتبار الهيئة من ضمن الجهات التابعة لمجلس النواب.