كنّا أحد المشاركين فيه.. المشير حفتر يهنئ السيسي بالذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر

5 أكتوبر، 2023 7:56 م
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أخبار ليبيا 24

هنأ، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، ضد الكيان الصهيوني عام 1973.

وقال القائد العام: “أهنئكم والشعب المصري الشقيق وجيشه البطل بأعياد انتصارات أكتوبر المجيدة في ذكراها الـ 50، التي أعادت هيبة الأمة العربية”.

وأضاف: أن “حرب أكتوبر كانت معركتنا جميعاً للعبور إلى النصر المؤزر بقدرة وكفاءة الفكر العسكري لجيش مصر وأبطاله ودعم عربي كان حاضراً وكنّا أحد المشاركين فيه”.

وقال: “ندعو الله في هذه المناسبة أن يحفظكم شعباً وقيادة وأن يتحقق لمصر ما تصبوا إليه في ظل قيادتكم الحكيمة”.

 

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5 أكتوبر، 2023 7:56 م
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