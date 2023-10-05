كنّا أحد المشاركين فيه.. المشير حفتر يهنئ السيسي بالذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر

أخبار ليبيا 24

هنأ، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، ضد الكيان الصهيوني عام 1973.

وقال القائد العام: “أهنئكم والشعب المصري الشقيق وجيشه البطل بأعياد انتصارات أكتوبر المجيدة في ذكراها الـ 50، التي أعادت هيبة الأمة العربية”.

وأضاف: أن “حرب أكتوبر كانت معركتنا جميعاً للعبور إلى النصر المؤزر بقدرة وكفاءة الفكر العسكري لجيش مصر وأبطاله ودعم عربي كان حاضراً وكنّا أحد المشاركين فيه”.

وقال: “ندعو الله في هذه المناسبة أن يحفظكم شعباً وقيادة وأن يتحقق لمصر ما تصبوا إليه في ظل قيادتكم الحكيمة”.