كمين محكم يطيح بتشكيل عصابي من الجنسية التشادية في بنغازي

أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء التحري بفرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية بنغازي من ضبط تشكيل عصابي منظم من الجنسية التشادية يقوم بسرقة الاسلاك الكهربائية بمناطق “سيدي فرج، سيدي خليفة، منطقة بودريسة، أم مبروكة، بوهادي، رأس المنقار (الإدارة العامة للتدريب ).

وبحسب وزارة الداخلية، تم ضبط هذا التشكيل بعد إعداد كمين محكم على اثره القى القبض عليهم .

وبالاستدلال معهم اعترفوا بعدة سرقات قاموا بها خلال فترات سابقة؛ واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.