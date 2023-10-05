كمين محكم يطيح بتشكيل عصابي من الجنسية التشادية في بنغازي

5 أكتوبر، 2023 10:59 ص
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أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء التحري بفرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية بنغازي من ضبط تشكيل عصابي منظم من الجنسية التشادية يقوم بسرقة الاسلاك الكهربائية بمناطق “سيدي فرج، سيدي خليفة، منطقة بودريسة، أم مبروكة، بوهادي، رأس المنقار (الإدارة العامة للتدريب ).

وبحسب وزارة الداخلية، تم ضبط هذا التشكيل بعد إعداد كمين محكم على اثره القى القبض عليهم .

وبالاستدلال معهم اعترفوا بعدة سرقات قاموا بها خلال فترات سابقة؛ واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

5 أكتوبر، 2023 10:59 ص
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