فريق طبي بريطاني يبحث تنفيذ عيادات متنقلة بالمناطق المنكوبة  

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبدالجليل، اليوم الخميس، مع فريق الدعم الطبي البريطاني “UK EMT” مشروع العيادات المتنقلة التي ستقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية للسكان في المناطق المنكوبة من السيول والفيضانات إثر العاصفة “دانيال”.

وبحسب بيان الحكومة الليبية، قدم الفريق البريطاني مقترحا لتنفيذ مشروع العيادات المتنقلة على أن تنشر لمدة ستة أسابيع ابتداء من هذا الأسبوع داخل نطاق مدينة درنة وما جاورها، موزعة عبر عدة نقاط لخدمة السكان المستهدفين، بحيث يعمل الفريق على تقديم العلاج الأولي وإجراء الكشوفات وصرف الأدوية وذلك داخل المناطق الأكثر تضررا.

وأكد عبدالجليل على أهمية المشروع في إيصال الخدمة للسكان والتخفيف من معاناة تنقلها خاصة في ضوء فقدان الكثير منهم وسائل المواصلات الخاصة بهم، معربا عن تقديره للحكومة البريطانية على دعمها المستمر للقطاع الصحي في ليبيا، وخصوصا وقوفها إلى جانب الشعب الليبي خلال هذه الكارثة غير المسبوقة.