عميد بلدية البيضاء يتفقد الأضرار بـ”العمارات الحمر” بسبب الفيضانات

أخبار ليبيا 24

قام عميد بلدية البيضاء، صفي الدين إدريس، اليوم الخميس، بتفقد حالة حي “العمارات الحمر” والأضرار التي لحقت بها بسبب إعصار دانيال.

وقالت البلدية، إن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة المجلس البلدي في الإصلاح والتنظيف وإزالة المخلفات العشوائية المتواجدة في المدينة.

من جهة أخرى قالت بلدية البيضاء إن كافة الأعمال المتعلقة بفتح المسارات للطرق المتضررة نتيجة لإعصار دانيال تم تنفيذ أغلبها من قبل البلدية.

وأوضحت أن ذلك تمّ سواء بتكليف بعض أدوات التنفيذ أو عن طريق التطوع من بعض الشركات.

وطالبت البلدية، كافة الجهات التي قامت بتكليف شركات لفتح هذه المسارات مراجعة البلدية، للتأكد من عدم تداخل هذه التكليفات.