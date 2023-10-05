عثمان عبد الجليل يناقش مهام وأهداف الهيئة الوطنية للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي

ناقش وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبدالجليل مع الهيئة الوطنية للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، مهام وأهداف الهيئة المنصوص عليها في قرار مجلس وزراء الحكومة الليبية رقم 289 لسنة 2023م.

‎وأكد الوزير على أهمية هذه الهيئة في تعزيز الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في ليبيا خصوصا بعد كارثة السيول والفيضانات الأخيرة وما خلفته من أثار نفسية عميقة، مشدداً على ضرورة أن تقوم الهيئة بتنفيذ مهامها في أسرع وقت في المناطق المتضررة من السيول .

‎وأوضح بأنه سيتولى اعتماد الملاك التنظيمي للهيئة وتسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارتها، لمباشرة أعمالهم وتوفير كافة الاحتياجات وتهيئة الظروف الملائمة لأداء مهامها، مجدداً دعمه الكامل للهيئة وعمله على توفير ما يلزمها لأداء مهمتها السامية