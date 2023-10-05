عبد الجليل يشدد على سرعة إحالة الاحتياجات الطبية لمرافق درنة الصحية

أخبار ليبيا 24

شدد وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبدالجليل، على جميع المرافق الصحية بدرنة بضرورة إحالة الاحتياجات الطبية لها على وجه السرعة تمهيداً لتوفيرها.

جاء ذلك خلال لقائه مع إدارة مستشفى الوحدة في درنة، ومديرو الوحدات الصحية الأولية، مشدداً على أن يتم تحديد الاحتياجات في العناصر الطبية والتجهيزات والنواقص لكل قسم من الأقسام والأدوية العامة والتخصصية.

كما شدد عبدالجليل على تحديد الصيانات اللازمة والمستعجلة لكل الأقسام والنظر في تجهيز مصرف الدم وتقديم خدمات النظافة والإعاشة بالمستشفيات والمراكز الصحية.

وخلال الاجتماع الذي حضره مجموعة من مديري الإدارات بالوزارة ومدير عام مستشفى الوحدة ورؤساء الأقسام بالمستشفى، ومديري الوحدات الصحية الأولية بدرنة، أثنى وزير الصحة على جهود الكوادر الطبية في درنة عامة وكوادر مستشفى الوحدة خاصة لما بذلوه من جهود جبارة خلال أزمة السيول.

وأكد عبدالجليل أن الوزارة سخرت كافة جهودها منذ اليوم الأول من الكارثة، متعهدا بمواصلة العمل على دعم المستشفيات والمرافق الصحية للنهوض بالقطاع الصحي داخل المدينة.