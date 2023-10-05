طائرة أمريكية تسقط طائرة تركية بدون طيار في سوريا

أخبار ليبيا 24

قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة أسقطت، اليوم الخميس، طائرة تركية بدون طيار مسلحة كانت تعمل بالقرب من قواتها في سوريا، وهي المرة الأولى التي تسقط فيها واشنطن طائرة تابعة لتركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، وفق ما ذكرت رويترز.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية إن الطائرة بدون طيار التي أسقطها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لا تنتمي إلى القوات المسلحة التركية، لكنه لم يذكر الجهة التي تملكها، وفقا لرويترز.

وقال مصدر أمني تركي، اليوم الخميس، إن وكالة المخابرات الوطنية التركية نفذت ضربات في سوريا ضد أهداف للمسلحين الأكراد بعد هجوم بقنبلة في أنقرة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولان أمريكيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن طائرة من طراز F-16 أسقطت الطائرة التركية بدون طيار بعد أن اتصلت الولايات المتحدة بمسؤولين عسكريين أتراك عدة مرات لتحذيرهم من أنهم يعملون بالقرب من القوات البرية الأمريكية. وقال المسؤولون إنه يعتقد أن الطائرة التركية بدون طيار كانت مسلحة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر أمني محلي إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أسقط طائرة تركية مسيرة قرب قاعدة في شمال شرق سوريا.

ويأتي الحادث في لحظة حساسة للعلاقات الأمريكية التركية، حيث تأمل الولايات المتحدة أن تصدق تركيا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.