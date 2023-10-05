دوري الكرة الطائرة ينطلق في 21 أكتوبر

أخبار ليبيا 24

تنطلق في الواحد والعشرين من أكتوبر الجاري منافسات بطولة دوري الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023 – 2024 في نسخته الثامنة والأربعين، بمشاركة 12 فريقا جرى توزيعها على مجموعتين.

وتضم المجموعة الأولى فرق النصر وأساريا والسويحلي والجزيرة والبشائر والهلال، في حين تضم المجموعة الثانيةالإفريقي زليتن والاتحاد والأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس والمروج.

وسيقام الدوري بنظام الذهاب والإياب في مرحلته الأولى، ثم ستتأهل الفرق الأربعة الأولى في الترتيب بكل مجموعة للمرحلة الثانية.

وستُجرى منافسات المرحلة الثانية بنظام الذهاب فقط، ويتأهل منها لمرحلة التتويج أربعة فرق تقام منافساتها بنظام الذهاب والإياب، ليتوج الفريق الأكثر حصدا للنقاط بطلا للدوري موسم 2023 – 2024.