حكومة الوحدة تعتمد برنامجا لإبرام اتفاقيات تعاون لتحريك عجلة الإيفاد إلى الخارج

أخبار ليبيا 24

اعتمدت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، برنامجا تنفيذيا يقضي بإيفاد لجان مختصة لعدد من الدول، لإبرام اتفاقيات تعاون من أجل قبول الطلبة الموفدين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، بحضور مديري إدارات الملحقيات وشؤون الموفدين والتخطيط، ورئيس قسم الإيفاد بإدارة الدراسات العليا، والنقيب العام لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الليبية، ورئيس لجنة الإيفاد بالنقابة، وعدد من نقباء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وأشارت الحكومة إلى أن ذلك يهدف إلى تحريك عجلة الإيفاد إلى الخارج، المتوقف من العام 2015، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مركزية، برئاسة رئيس لجنة متابعة الإيفاد بالنقابة، وعضوية مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، ورئيس قسم الإيفاد بإدارة الدراسات العليا، وعضوين من النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس.

وبحسب البيان ستشكل الجامعات لجانا فرعية، برئاسة مدير إدارة الدراسات العليا بالجامعة، وعضوية مدير مكتب شؤون الموفدين بالجامعة، ورئيس اللجنة الفرعية بمتابعة الإيفاد، على أن تعمل تحت إشراف اللجنة العليا سالفة الذكر. وجرى تحديد موعد لاستقبال بيانات المستهدف إيفادهم وفق الضوابط التي وضعتها لجنة الإيفاد المشكلة من قِبل رئاسة الحكومة في موعد أقصاه نهاية دوام الأسبوع المقبل.

وأمس الثلاثاء، اجتمع النائب العام مع عدد من المسؤولين المعنيين بملف الإيفاد، لاعتماد مخطط تنظيم حركة الإيفاد للدراسة بالخارج الذي تقدمت به اللجنة المكلفة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.