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حزمة من التجهيزات استعداداً لموسم الشتاء

5 أكتوبر، 2023 9:01 م
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء والشركة العامة للخدمات والشركة العامة للمياه والصرف الصحي بطرابلس عن حزمة من التجهيزات استعداداً لفصل الشتاء القادم .

وتتمثل أعمال الشركة العامة للكهرباء في تنفيذ مشروع محطة جنوب طرابلس الغازية ، إضافة استمرار تنفيذ أعمالها في كل من بنغازي ودرنة .

فيما تتمثل أعمال الشركة العامة للخدمات في تنظيف المسارات في عدد من الأودية ،إضافة إلى إزالة الأتربة والشوائب من الطرق الرئيسية والفرعية .

وستعمل الشركة العامة للمياه والصرف الصحي على صيانة وتنظيف غرف تصريف مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية والفرعية .

 

 

5 أكتوبر، 2023 9:01 م
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