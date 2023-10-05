جهاز دعم الخدمات العلاجية يتكفل بـ134 مصابا جراء السيول

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية التابع لحكومة الوحدة الوطنية تكفله بعلاج 134 مصابا من السيول جراء العاصفة “دانيال” التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، وفق الجهاز.

وقال الجهاز أنه يشرف بشكل مباشر على توفير الخدمات العلاجية للمصابين، فيما تابعت لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة التابعة له حالتهم.

وسبق أن أعلن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية في 18 سبتمبر الماضي، إشرافه على علاج 50 مصابا في مدينة درنة المنكوبة.

وأشار الجهاز حينها إلى أن من بين تلك الحالات 20 حالة جديدة من مختلف الفئات العمرية، وتعاني معظم الحالات من إصابات كسور وتخمر في العظم.