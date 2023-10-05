تكالة يبحث توفير احتياجات مستشفى صرمان العام

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بحث رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، دعم مستشفى صرمان العام وتوفير احتياجاته من أجهزة وأدوية ومعدات لتسهيل عمل الكوادر الطبية في توفير العناية اللازمة للمواطنين.

وجاء ذلك خلال لقاء تكالة رفقة عضوة مجلس الدولة، أمينة المحجوب، مع مدير مستشفى صرمان العام، عادل امبيرش، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفق بيان المجلس.

وفي يوليو الماضي، نظَّم العاملون في مستشفى صرمان العام وقفة احتجاجية للتضامن مع المدير العام عادل عبدالحميد امبيرش بعد ورود أخبار عن إقالته، حسب تعبيرهم.

وأشاد العاملون في بيان، بجهود امبيرش في تطوير العمل بالمستشفى عبر افتتاح أقسام العناية الفائقة وعناية الأطفال حديثي الولادة والعلاج الطبيعي، ووحدة المناظير والجراحة العامة، وافتتاح العمليات الجراحية العامة وعمليات الأنف والأذن والحنجرة والعيون.