بوزريبة والبدري يناقشا الجهُود المبذُولة خِلال كارثة إعصار “دانيال” 

أخبارليبيا24

ناقش وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام بوزريبة ووزير الكهرباء عوض البدري الجهُود المبذُولة خِلال كارثة إعصار “دانيال” الذي ضربَ مُدن وَمناطق الجبل الأخضر، خاصةً مدينة دَرِنَة.

تركز الاِجتماع على اِستعراض أعمال الأجهزة الأمنية وَفرق الطوارئ التَابعة لِشركة الكهرباء خِلال الإعصار الذي تسبب فِي تدمير هائل وَخسائر جسيمة.

واستعرض اللقاء دور مُديريِّات الأمن فِي حماية المدينة وَفرق الإنقاذ فِي تقدِّيم المُساعدة وَالدعم فِي عمليات الإغاثة وَإعادة تأهيل المناطق المُتضررة.

وتمَّ أيضًا تسليط الضوء على جهُود أعضاء غُرفة الكهرباء فِي استعادة التيار الكهربائي للمناطق المنكُوبة، وَتحقيق التنسيق الفعَال بيِّن وَزارتي الدَّاخلية وَالكهرباء فِي تقدِّيم المُساعدة وَإعادة تأهيل البُنية التَحتية الكهربائية المُتضررة.

وَتطرق الجانبان إلى دور الإدارة العَامة للشُرطة الكهربائية فِي مُكافحة التَشكيلات العصَابية التي تقُوم بِسرقة الأسلاك الكهربائية، وَضمان حماية المرافق الحيويّة.

وتمَّ التأكيد على أهمية اِستمرارية توفير الكهرباء للمُواطنين وَضمان توفرها بِشكل مُستمر وَموثُوق.