انتشال جثث مجهولة الهوية وبعض الأشلاء في درنة

أخبار ليبيا 24

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، انتشال عدد من الجثث مجهولة الهوية وبعض الأشلاء بمدينة درنة.

وبحسب ما أفادت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فقد تم انتشال 18 جثة مجهولة الهوية من البحر بالقرب من منطقة أم البريكات بالتعاون مع الضفادع البشرية وكتيبة 206 منطقة طبرق العسكرية.

كما انتشلت فرق أخرى تابعة للهيئة أشلاء من 7 مواقع داخل المدينة التي جرفتها السيول بعد عمليات بحث واستكشاف من قبل الفرق المختصة التابعة للهيئة.

وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استمرار أعمالها بكافة إداراتها المختصة على البحث والانتشال لجثث داخل المدينة وخارجها.