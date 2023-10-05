اليوم.. نورلاند يقدم إيجازا صحفيا حول الجهود الأمريكية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

يقدم المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، إيجازًا صحفيًا عبر تطبيق “زووم” حول الجهود الأمريكية لدعم العملية السياسية والاستجابة للفيضانات المدمرة الأخيرة في ليبيا.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية وسائل الإعلام للانضمام إلى مؤتمر صحفي مع السفير ريتشارد نورلاند، على تمام الساعة الرابعة بتوقيت ليبيا، وذلك لمناقشة استجابة الولايات المتحدة للفيضانات المدمرة الأخيرة في ليبيا والجهود المتواصلة لدعم العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا.

وقالت الخارجية إن نورلاند سيقوم، بعد إلقاء الكلمة الافتتاحية، بتلقي الأسئلة من الصحفيين المشاركين، والتي من المقرر أن تتطرق إلى مجمل الموقف الأمريكي من التطورات السياسية في ليبيا.