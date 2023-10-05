المنفي يبحث مع العبيدي أزمة مدن الشرق عقب الفيضانات والسيول 

5 أكتوبر، 2023 11:32 م
2

أخبارليبيا24 

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي أزمة مدن الشرق عقب الفيضانات والسيول. 

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الوحدة الوطنية بشأن أزمة مدن الشرق الليبي وخصوصا مدينة درنة. 

وتناول اللقاء الوضع السياسي الراهن وسبل الدفع بالعملية السياسية وكسر الجمود السياسي. 

وناقش المنفي والعبيدي أيضًا التنسيق بين المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي؛ للإعداد والذهاب للانتخابات العامة في أقرب الآجال. 

5 أكتوبر، 2023 11:32 م
2

المزيد من الأخبار

الرضا يشدد على الالتزام بمنصة وافد في استجلاب العمالة الأجنبية 

6 أكتوبر، 2023 12:05 ص

لجنة متابعة الأجهزة الرقابية تستعرض التحقيقات الجارية في كارثة فيضانات درنة 

5 أكتوبر، 2023 11:49 م

بوزريبة والبدري يناقشا الجهُود المبذُولة خِلال كارثة إعصار “دانيال” 

5 أكتوبر، 2023 11:21 م

نورلاند: ما حدث في درنة زاد اهتمام الولايات المتحدة بالملف الليبي 

5 أكتوبر، 2023 10:58 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى