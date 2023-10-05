المنفي يبحث مع العبيدي أزمة مدن الشرق عقب الفيضانات والسيول 

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بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي أزمة مدن الشرق عقب الفيضانات والسيول.

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الوحدة الوطنية بشأن أزمة مدن الشرق الليبي وخصوصا مدينة درنة.

وتناول اللقاء الوضع السياسي الراهن وسبل الدفع بالعملية السياسية وكسر الجمود السياسي.

وناقش المنفي والعبيدي أيضًا التنسيق بين المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي؛ للإعداد والذهاب للانتخابات العامة في أقرب الآجال.