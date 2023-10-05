المسماري: ارتفاع أعداد ضحايا الفيضانات في درنة لـ 4201 حالة وفاة

أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري إن عدد ضحايا العاصفة دانيال في درنة بلغ 4201 حالة وفاة.

ووفقا لإحصائية رسمية نشرها عبر صفحته على “فيسبوك”، فإنه تم انتشال 26 جثمانا في المدينة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الجاري خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما لا تزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة.

وكان النائب العام المستشار الصديق الصور، قال إن التحقيقات بشأن كارثة درنة تسير بشكل جيد وبسلاسة وسهولة، موضحا تنفيذ الأجهزة الأمنية والعسكرية بكل أرجاء البلاد جميع طلبات النيابة العامة والنائب العام.

وأوضح أن التحقيقات في الكارثة تسير دون «أية عقبات»، وشدد على أن النيابة العامة عازمة ولديها الإرادة الصلبة لمحاسبة الجناة.

وقال النائب العام إنه لا يمكن الإفصاح عن كل التحقيقات لسرية التحقيق وحفاظا على حسن سير الدعوى الجنائية، متعهدا بالإعلان في الوقت المناسب عن النتائج.