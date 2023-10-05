السفير الألماني: التضامن والتماسك بين الليبيين يُظهر الرغبة الواضحة في تحقيق الوحدة.

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت” ، أن ما عبر عنه الليبيون خلال كارثة الفيضانات التي اجتاحت درنة وبعض المدن في المنطقة الشرقية، من تضامن وتماسك يظهر الرغبة الواضحة من الشعب الليبي في تحقيق الوحدة الوطنية.

وقال السفير: “إننا نرى في ليبيا رغبة واضحة من الشعب الليبي في تحقيق الوحدة الوطنية، والتضامن والتماسك الذي عبروا عنه خلال حدوث كارثة الفيضانات التي اجتاحت بعض المدن في المنطقة الشرقية من ليبيا”.

وأكد دعم بلاده للشعب الليبي في هذه المرحلة، لكي يتحول حلمه إلى حقيقة، و نحث المجتمع الدولي وكافة الدول الضالعة بالملف الليبي بالعمل على ذلك.