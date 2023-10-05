السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034

أخبار ليبيا 24

أعلنت السعودية عن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034 لكرة القدم، في خطوة تأتي بإطار حملة الرياض لتحويل المملكة إلى قوة رياضية عالمية.

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان أمس الأربعاء، إن هذا الترشيح يعد لحظة مهمة تواكب التطور الذي نعيشه في وطننا العظيم، وتجسد شغف الشعب السعودي بكرة القدم، وسعي المملكة لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة من خلال تنظيم هذا الحدث الاستثنائي، بحسب وكالة فرانس برس.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الأربعاء، إقامة بطولة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول ثلاث مباريات من هذا المونديال في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، للاحتفال بمئوية المسابقة.

وكان الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة مونديال 2030.