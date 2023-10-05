الدبيبة وميلوني يبحثان تعزيز العلاقات بين ليبيا وإيطاليا

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الأربعاء، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق الجهود الإيطالية في دعم المناطق المنكوبة شرق البلاد.

وقالت منصة حكومتنا التابعة للحكومة إن رئيسة الوزراء الإيطالية أعربت خلال الاتصال عن سعادتها باستئناف الرحلات المباشرة بين طرابلس وروما، مؤكدةً رغبة بلادها في فتح وجهات جديدة مع ليبيا.

كما اتفق الطرفان على عقد اجتماع على مستوى وزيري داخلية البلدين لبحث نتائج الاجتماعات الأخيرة في روما بشأن ملف الهجرة وآليات تنظيمه، داعية رئيس الوزراء لحضور مؤتمر أفريقيا إيطاليا المزمع عقده في روما نوفمبر القادم.