أخبار ليبيا 24

قالت الحكومة الليبية، اليوم الخميس، إنها بدأت في وضع الترتيبات لصيانة المرافق الصحية في درنة.

وعقدت إدارة المشروعات بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، اجتماعا تقابليا مع عدد من الشركات المحلية، وذلك لغرض صيانة وتحسين المرافق الصحية بمدينة درنة، بعد كارثة الفيضانات والسيول أثر إعصار دانيال.

وقالت الحكومة، إن الاجتماع جاء امتثالاً لتعليمات وزير الصحة، الدكتور عثمان عبدالجليل، القاضية بسرعة وضع الترتيبات اللازمة لمباشرة أعمال الصيانة للمرافق الصحية بالمدينة في أسرع وقت ممكن.

وأضافت، أنّه تمّ الاتفاق على صيانة 9 مراكز صحية داخل نطاق مدينة درنة، حيث أبدت الشركات المحلية استعدادها التام للبدء في أعمال الصيانة خلال اليومين القادمين، والعمل على تسليمها وجعلها جاهزة للعمل في أقرب وقت ممكن تلبية للاحتياج الكبير لها خصوصا في هذه المحنة الصعبة.