الجزائر وتونس توقعان 26 اتفاقية اقتصادية واستثمارية مشتركة

أخبار ليبيا 24

وقعتا الجزائر وتونس 26 اتفاقية تعاون في مجالات الطاقة، والصناعة، والتجارة، والسياحة الاستثمار، وغيرها.

الجدير بالذكر أن التجارة بين البلدين سجلت في عام 2019 أكثر من 1.6 مليار دولار؛ وفي عامي 2020 و2021 تراجعت بسبب جائحة كورونا، وفي عام 2022 عاودت الارتفاع على 1.9 مليار دولار.

وفي سياقّ ذي صلة.. رفض الرئيس التونسي قيس سعيد دعمًا ماليًا أعلن عنه الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لوكالة رويترز للأنباء.. أوضح سعيد سبب الرفض بأن المبلغ يتعارض مع الاتفاق الموقع هذا الصيف مع الكتلة الأوروبية، وذلك لمكافحة مهربي البشر وكبح تدفقات الهجرة.

من جهتها أكد المفوضية الأوروبية الشهر الماضي عزمها صرف 127 مليون يورو كمساعدة لتونس في إطار اتفاقها مع البلاد بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفيما سبق… أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، رفض بلادهُ القاطع لأي شكل من أشكال توطين المهاجرين غير الشرعيين.

عمار؛ وخلال كلمته أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دول «العبور والمصدر والمقصد» دعا لمكافحة الهجرة غير الشرعية من كل دول العالم.