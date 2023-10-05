الجزائر تدعو إلى سرعة تنظيم الانتخابات الليبية

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس الحكومة الجزائري، أيمن بن عبدالرحمن، إلى الإسراع في تنظيم الانتخابات، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.

وجاءت دعوة بن عبدالرحمن خلال كلمته في أثناء انعقاد أعمال اللجنة المشتركة العليا بين الجزائر وتونس، أمس الأربعاء، بمشاركة نظيره التونسي أحمد الحشاني.

وأشار رئيس الحكومة الجزائري إلى أبرز التحديات المطروحة على الساحة المغاربية، وهي حالة عدم الاستقرار التي تعيشها الشقيقة ليبيا، وانعكاساتها المباشرة على تونس والجزائر والمنطقة، وفق تعبيره.

وجدد بن عبدالرحمن تأكيد موقف الجزائر الثابت، وقناعتها الراسخة منذ بداية الأزمة الليبية بأن حلها لن يجرى إلا من خلال تسوية سياسية شاملة بين الليبيين أنفسهم.

وعبر رئيس الحكومة الجزائري عن استعجاله تنظيم الانتخابات، وقال إن “الدعوة جاءت لحفظ أمن واستقرار هذا البلد، وتجنيبه ويلات الحرب والتدخلات الأجنبية في شؤونه الداخلية، وحفظ ثروات هذا البلد، وتسخيرها في نماء ورفاه الشعب الليبي”.