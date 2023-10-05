إطلاق حملة شبابية في درنة لتنظيف المدينة من الركام

أخبار ليبيا 24

أطلق شباب مدينة درنة حملة تطوعية لمساعدة الأهالي المتضررين ونظيف المدينة من الركام الذي خلفته السيول والفيضانات.

وتجمع المبادرة التي تأتي تحت عنوان “حملة درنة بهمة شبابها”، شباب أكدوا إنهم مستعدون للتنظيف ومساعدة المواطنين الذين تعرضت منازلهم للسيول والأمطار، وكذلك تنظيف المساجد.

وتعلن الحملة، عبر صفحتها بـ “فيسبوك”، عن موعد يومي للتجمع في إحدى المناطق المتضررة، لتبدأ عملية التنظيف والمساعدة، والتي تنطلق غدًا الخميس من شارع المغار المتجه لنادي دارنس.

وخلَّفت الفيضانات الناجمة عن انهيار سدي درنة جراء العاصفة “دانيال” في 10 سبتمبر الماضي آلاف الوفيات والمفقودين، وأدت إلى نزوح أكثر من أربعين ألف شخص، ودمار هائل في البنية التحتية.