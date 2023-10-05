أوكرانيا تفقد أكثر من 26 ألف أوكراني منذ بدء الغزو الروسي

أخبار ليبيا 24

أفصحت السلطات الأوكرانية عن إجمالي المفقودين منذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا والبالغ عددهم أكثر من 26 ألف أوكراني، من بينهم 15 ألف عسكري.

وبحسب ما أفاد به وزير الداخلية الأوكراني، فإن من بين المفقودين 11 ألف مدني ونحو 15 ألف عسكري، حسب قوله.

وفي وقتٍ سابق.. فقدت القوات الأوكرانية، 450 عسكريًا في اتجاهي دونيتسك وزابوروجيه، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وزارة الدفاع الروسية، أكدت في بيانٍ أنهُ: تم تدمير مراكز القيادة والرصد لوحدات ألوية الهجوم الجوي 80 و82 والهجوم الجبلي العاشر والآلي 118 في مناطق فيربوفوي ورابوتينو وتشيرفوني يار في مقاطعة زابوروجيه وكاربوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بحسب نص البيان.

وفيما سبق.. دمّرت وزارة الدفاع الروسية أربع طائرات أوكرانية فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وزارة الدفاع الروسية؛ أكدت في بيانٍ أنّ أنظمة الدفاع الجوي دمرت أربع طائرات مسيَّرة أطلقتها أوكرانيا فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود وفوق شبه جزيرة القرم، بحسب بيان الوزارة.

وفي وقتٍ سابق.. قصفت القوات الروسية عددًا من أهداف القيادة والمخابرات الأوكرانية.