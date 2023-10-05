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أوبيك للتنمية تمنح نصف مليون دولار لليبيا

5 أكتوبر، 2023 7:23 م
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أعلن صندوق أوبك للتنمية الدولية تخصيص منحة بقيمة نصف مليون دولار لدعم جهود الإغاثة والمساعدات في ليبيا، بعد إعصار دانيال.

 

وخصص الصندوق هذه القيمة لتوفير الإغاثة للسكان والنازحين المتضررين جراء إعصار دانيال ، وسيتم توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة والمأوى، فضلاً عن تدابير الحماية والوقاية، وفق ما أفاد بيان للصندوق أمس الثلاثاء.

 

ومن المقرر توجيه المساعدة المالية عن طريق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الليبي ، لدعمهم وتقديم المساعدة في الميدان.

5 أكتوبر، 2023 7:23 م
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