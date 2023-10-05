أمن بنغازي: البحث الجنائي يحبط مُخططات عصابة نيجرية متخصصة في تجارة العملات 

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغـازي أحبط مُخططات عصابة نيجرية متخصصة في تجارة العملات النقدية بطرق غير شرعية.

وأكد رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغـازي مُقدم خالد الرابحي، أن القسم أحبط مخططات عصابة أفريقية أفرادها يحملون الجنسية النيجرية دخلوا الدولة الليبية بطريقة غير شرعية.

وأوضح الرابحي أن عملية القبض على أفراد العصابة تميزت بالحرفية العالية من خلال عملية متابعة ومراقبة تحركات أفراد العصابة.

وأشار رئيس القسم إلى أن أعضاء القسم تمكنوا من القبض على أفراد العصابة خلال محاولتهم الهروب.

وأضاف الرابحي أنه تم القيض على المتهمين أثناء إيقافهم وهم يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية ومتلبسون بحوزتهم حقيبة ظهر يوجد بداخلها مبلغ مالي وقدره (9800دينار ليبي).

وأفاد رئيس القسم أن جهود فريق العمل والاستدلال قادت إلى تحديد هوية أفراد العصابة، والذين تبين أنهم متمرسون في هذا النوع من الجرائم.

وذكر الرابحي ان المتهمون يحملون الجنسية النيجرية ودخلوا البلاد بطريقة غير شرعية ويتاجرون بالعملات النقدية بطرق غير شرعية وكذلك إجراء تحويلات مالية لعدة دول منها (نيجيريا وتركيا) بمساعدة عدة مكاتب بسوق فنيسيا مقابل نسبة مالية.

ولفت رئيس القسم إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.