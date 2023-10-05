أمطار رعدية على مناطق الحدود التشادية الليبية والحدود الجزائرية

أخبار ليبيا 24

أشار تقرير لخبراء الأرصاد عن حالة الطقس في ليبيا اليوم، إلى أنه لا تزال الفرصة موجودة لبعض الأمطار على جهات دون جهات بأقصى الساحل الشرقي وسهل بنغازي وغرب الجبل الأخضر.

وأضاف التقرير إلى أن مناطق سرت ومصراتة وحتى زليتن قد تشهد أمطار أغلبها متوسطة وهادئة.

وتوقع التقرير بهطول أمطار رعدية قد تشهدها بعض مناطق الحدود التشادية الليبية والحدود الجزائرية الليبية جهة غات والعوينات تكون متفاوتة .

بينما يكون طقس باقي مناطق البلاد وفقا للتقرير، حيث يسود الاستقرار باقي مناطق البلاد مع نسمات باردة ومنعشة تكون باردة جدا فترة الليلة والصباح بالمرتفعات الجبلية.