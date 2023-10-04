وزيرة الشؤون الاجتماعية تدعو لاستراتيجية عربية لدعم ذوي الإعاقة

أخبار ليبيا 24

دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، إلى برامج واستراتيجية عربية مشتركة من أجل دعم ذوي الإعاقة.

وأشارت الكيلاني، حسب بيان للوزارة، إلى تسبب الحروب والصراعات والكوارث العربية في ازدياد أعداد المعاقين في المنطقة.

وجاء ذلك في كلمتها في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى رفيع المستوى بشأن تنفيذ “العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032″، المنعقد في تونس بمشاركة واسعة من الوفود الوزارية للدول العربية الأعضاء.

وقالت الكيلاني إن الوزارة حرصت على المشاركة في هذا الموعد العربي المهم على الرغم من الظروف العصيبة التي تمر بها ليبيا، وذلك للأهمية التي توليها حكومة الوحدة الوطنية لهذا الملف.

وأضافت أن الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية الناتجة عن التغير المناخي تخلف مزيد المعاقين في المنطقة، الأمر الذي يحتاج إلى جهود مشتركة مضاعفة وإمكانات كبيرة وبرامج مشتركة واستراتيجيات موحدة وصولا إلى عمل عربي مشترك.

وأكدت على أن هذه الجهود تحتاج لتدريب العناصر، واستحداث مؤسسات مُضافة تعمل على سرعة الاستجابة لذوي الإعاقة.