نحو 3.755 مليار دينار ليبي انفقتها المجالس التشريعية والتنفيذية في ليبيا في تسعة أشهر

أخبار ليبيا 24

كشف، تقرير لمصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، عن حجم نفقات المجالس التشريعية والتنفيذية (البرلمان-الدولة-الرئاسي- وزراء حكومة الوحدة) في ليبيا خلال تسعة أشهر من العام 2023.

وبلغ إجمالي النفقات نحو 3.755 مليار دينار ليبي، وفق التقرير الذي يغطي الفترة من 01 يناير وحتى 30 سبتمبر 2023.

وبيّن التقرير أن نفقات مجلس النواب بلغت نحو 1.109 مليار دينار، وأن إجمالي نفقات مجلس الدولة بلغ نحو 59.075 مليون والمجلس الرئاسي، نحو 523.3 مليون، بينما بلغت نفقات مجلس وزراء حكومة الوحدة، 2.7 مليار دينار ليبي.

الإنفاق العام

التقرير كشف أن حجم الإنفاق العام في ليبيا، بلغ 76.8 مليار دينار ليبي خلال تسعة أشهر من العام 2023.

وأوضح المصرف، في البيان الشهري للإيراد والإنفاق العام، الفترة الممتدة من 2023/01/01 حتى 2023/09/30، أن حجم الإنفاق تمثّل في، الباب الأول (مرتبات): 38.8 مليار والباب الثاني (نفقات تسييرية): 6.4 مليار.

كما أوضح، أن الإنفاق تمثّل كذلك في، الباب الثالث (التنمية): 3.0 مليار، والباب الرابع (الدعم): 15.4 مليار، والباب الخامس (طوارئ): 0، وترتيبات مالية للمؤسسة النفط: 8.7 مليار، إضافة ترتيبات مالية لشركة الكهرباء: 4.5 مليار.