مخصصات اللجنة المالية العليا ودعم المناطق المتضررة على طاولة المنفي والكبير

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ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مخصصات اللجنة المالية العليا ومستجدات دعم المناطق المتضررة جراء الفيضانات التي ضربت درنة ومناطق الجبل الأخضر، وفق بيان الرئاسي.

وشهد اللقاء التأكيد على ضرورة تسهيل الإجراءات المالية كافة المتعلقة بعمل اللجنة المالية العليا ومستجدات دعم المناطق المنكوبة.

بدوره أشار بيان للمصرف المركزي إلى أن اللقاء الذي عقد بمقره اليوم الأربعاء بين المنفي والكبير ناقش آخر المستجدات المتعلقة بمدينة درنة وبقية مدن الجبل الأخضر ومخصصات اللجنة المالية العليا.

وفي 19 سبتمبر الماضي، عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اجتماعًا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لمناقشة دعم المدن المنكوبة.