مجلس الدولة يعلن حل فريقه بـ 6+6 والتمسك بمخرجات اللجنة الموقعة في بوزنيقة

أخبار ليبيا 24

أعلن مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حل فريقه بلجنة 6+6 والتمسك بمخرجات اللجنة الموقعة في بوزنيقة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس، إن المجلس قرر ، اليوم الأربعاء، في جلسته المعلقة “الحادية والتسعين” التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة بالمملكة المغربية بتاريخ 2023/6/3م.

وأضاف، كما قرر بذات الجلسة حل فريقه الممثل له بلجنة (6+6) بعد إنجاز مهمته.

ووافق مجلس النواب، يوم الإثنين، بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة، الذي أنجزته لجنة “6+6” وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

وأعرب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عن شكره للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على إنجاز هذا العمل، معتبرا أنه أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.