في عملية قيمتها 37 ألف دولار..مكافحة المخدرات يضبط تشكيلا عصابيًا يتاجر بالمواد المخدرة 

أخبارليبيا24

كشف جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط تشكيل عصابي مكون من أشخاص من ليبيا والمغرب يتاجر بالمواد المخدرة.

وأوضح أنه بعد ورود معلومات من أحد المصادر الخاصة والموثوق فيه عن وجود التشكيل العصابي موزعين بين دولة ليبيا ودولة المغرب يقومون بالاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر الجهاز أنه بالفعل تم التأكد من صحة المعلومة وتم تشكيل فريق عمل من أعضاء التحري وتم اختراق التشكيل عن طريق أحد المصادر.

وأكد أنه تم التنسيق مع أحد أعضاء التشكيل لشراء اثنان كيلو جرام من مخدر الكوكايين بمبلغ مالي وقدرة 37 ألف دولار أمريكي.

وأشار إلى أنه بالفعل تمت عملية الشراء وتم ضبط المذكور أعلاه وضبط اثنان كيلو جرام من مادة يشتبه في كونها من مخدر الكوكايين.

ولفت الجهاز إلى أنه بالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه وبأن نصيبه من العملية هو مبلغ مالي وقدره 10 آلاف دولار .

وأفاد الجهاز أنه اتخذت الإجراءات القانونية وتمت إحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.