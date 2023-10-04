عقيلة يطالب غوتيريش بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة ليبية موحدة لأجل الانتخابات

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طالب، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد عقيلة في خطاب للأمين العام للأمم المتحدة على وفاء مجلس النواب بالتزاماته لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال الموافقة بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من قبل لجنة (6+6) استناداً إلى التعديل الدستوري الثالث عشر والتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة.

وقال، الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إنّه للوفاء بالاستحقاق الانتخابي وفقاً لإرادة الشعب الليبي طالب عقيلة غوتيريش بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً لنص المادة 86 من قانون انتخاب رئيس الدولة ونص المادة 90 من قانون انتخاب مجلس الأمة ولضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد.

قانون الانتخاب

والإثنين، وافق مجلس النواب، بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة “6+6”. وقال رئيس المجلس عقيلة صالح، إنه تسلم قانون انتخاب الرئيس والبرلمان أمس من النائب جلال الشويهدي.

وأضاف خلال الجلسة إن “القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة”.

واعتبر المستشار صالح أن القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي.

وأعرب المستشار صالح عن شكره للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على إنجاز هذا العمل، معتبرا أنه أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.