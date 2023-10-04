عقيلة يصدر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة ويأمر بإحالتهما لمفوضية الانتخابات

أخبار ليبيا 24

صرح، الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الأربعاء، بأن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة.

وقال بليحق، إن إصدار القانونين جاء عقب توقيع رئيس مجلس النواب على القانونين. وأضاف، أن عقيلة أمر بإحالتهما وتسليمها للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.

مخرجات بوزنيقة

من جانبه، أعلن مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حل فريقه بلجنة 6+6 والتمسك بمخرجات اللجنة الموقعة في بوزنيقة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس، إن المجلس قرر ، اليوم الأربعاء، في جلسته المعلقة “الحادية والتسعين” التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة بالمملكة المغربية بتاريخ 2023/6/3م. وأضاف، كما قرر بذات الجلسة حل فريقه الممثل له بلجنة (6+6) بعد إنجاز مهمته.

ووافق مجلس النواب، يوم الإثنين، بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة، الذي أنجزته لجنة “6+6” وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.