عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي في تصويت تاريخي

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أطاحت مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، برئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، في الوقت الذي أدى فيه الاقتتال الحزبي إلى انزلاق الكونغرس إلى مزيد من الفوضى بعد أيام فقط من تفادي إغلاق الحكومة بفارق ضئيل.

وكان التصويت بأغلبية 216 صوتًا مقابل 210 هو المرة الأولى في التاريخ التي يقيل فيها مجلس النواب زعيمه، حيث صوت ثمانية جمهوريين مع 208 ديمقراطيين لإزالة مكارثي.

وقاد التمرد الممثل مات غايتز، وهو جمهوري يميني متطرف من فلوريدا وخصم مكارثي، الذي اتهم زعيم الحزب بعدم القيام بما يكفي لخفض الإنفاق الفيدرالي أو الوقوف في وجه الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

ويسيطر الجمهوريون على المجلس بأغلبية ضئيلة 221-212، مما يعني أنهم لا يستطيعون خسارة ما لا يزيد عن خمسة أصوات، إذا اتحد الديمقراطيون في المعارضة.

وتؤدي الإطاحة بمكارثي كرئيس لمجلس النواب إلى توقف النشاط التشريعي في مجلس النواب، مع اقتراب موعد نهائي آخر لإغلاق الحكومة في 17 نوفمبر، إذا لم يقم الكونغرس بتمديد التمويل.

وقال البيت الأبيض، إنه يأمل أن يتحرك المجلس بسرعة لاختيار رئيس بديل، وهو المنصب الثاني في ترتيب الرئاسة بعد نائب الرئيس.