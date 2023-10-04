ضبط 4 نساء خلال مداهمة وكـر للممارسات غير الأخلاقية في سبها

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن سبها، عن تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 4 نساء خلال مداهمة وكر للممارسات غير الاخلاقية.

ووفقًا لمديرية الأمن، أنه في إطار التنسيق الأمنى والجهود المبذولة لمكافحة الجريمة قامت قوة تابعة للواء طارق بن زياد بمداهمة أحد الأوكار الذى يستعمل لبيع الخمور والمخدرات وأيضا يستعمل (للدعاره) وعند المداهمة تم ضبط عدد أربع نساء وبحوزتهم خمور مستوردة ومخدرات نوع (ماريجوانا) وحبوب مهلوسة وتم تسليمهم إلى قوة دعم المديرية “الاختصاص” .

وبحسب مديرية أمن سبها، تم أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.