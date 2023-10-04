ضاعفت المبيعات.. كيف هزمت “لادا” العقوبات المفروضة على روسيا؟!

4 أكتوبر، 2023 2:30 م
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أخبار ليبيا 24: متابعات
أعلنت شركة AvtoVAZ الروسية ارتفاع مبيعات سياراتها LADA خلال سبتمبر الماضي إلى 36.2 ألف سيارة، وبيع 242.6 ألف سيارة خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام.
وباعت الشركة منذ مطلع العام وحتى سبتمبر 242.6 ألف سيارة بزيادة بلغت 96% عن نفس الفترة من العام الماضي.
ويشير التقرير إلى أنه “بحلول نهاية سبتمبر 2023، تم بيع 36231 سيارة ركاب وسيارة تجارية في روسيا في أفضل نتيجة خلال العامين الماضيين”.
وارتفع إنتاج سيارات LADA في روسيا خلال سبتمبر بنسبة 17% مقارنة بأغسطس، ليصل إلى 46.9 ألف سيارة.
كما ارتفع هذا المؤشر في الربع الثالث 1.7 مرة إلى 118 ألف سيارة مقارنة بالربع الثاني.
وكان الموديل الأكثر مبيعا Lada Granta بواقع 19.9 ألف سيارة بزيادة قدرها 48.4٪ على أساس سنوي.
وحلت Niva Legend ثانية بـ7.3 ألف سيارة، وVest بـ4 آلاف سيارة، وNiva Travel بـ4.3 ألف سيارة.
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4 أكتوبر، 2023 2:30 م
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