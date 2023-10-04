صحة الحكومة الليبية تخصص مبالغ مالية لدعم المستشفيات بجنوب غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل، قراراً بتخصيص مبالغ مالية لعدد 30 مستشفىً وعيادةً ومركزاً طبياً بالجنوب الغربي للبلاد خصماً من الباب الثاني من الميزانية (التحسين والتطوير) وذلك دعما للقطاع الصحي بالمنطقة.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة إن ذلك يأتي في إطار الاستجابة السريعة لتوجيهات رئيس الوزراء رئيس لجنة الاستجابة السريعة والطوارئ أسامة حماد، عقب زيارة الوفد الحكومي للمنطقة.

ونص قرار الوزير على ألا يتم صرف أي قيمة من هذه المخصصات إلا بعد أخذ الإذن كتابياً من إدارة الشؤون الطبية في الوزارة، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، مشدداً على المختصين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

يشار إلى أن المراكز المختصة بالأحوال الجوية حذرت من موجة من السيول التي تجتاح منطقة الجنوب الغربي من البلاد قادمة من دولة الجزائر، والتي أخذتها الحكومة الليبية على محمل الجد وشكلت لجنة للطوارئ والاستجابة السريعة بالمنطقة كخطوة استباقية لتفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات.