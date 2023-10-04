حماد يطلع الشركات التركية على حجم الأضرار في مدينة درنة 

4 أكتوبر، 2023 11:23 ص
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أخبارليبيا24 

اطلع رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات التركية على حجم الأضرار في مدينة درنة تمهيداً للبدء في إعادة إعمار المدينة. 

وأجرى حماد رفقة روؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات التركية جولة ميدانية بمدينة درنة الإثنين على المناطق المتضررة بسبب الفيضان والجسور المدمرة بالمدينة. 

وتفقدوا المناطق التي جرفها الفيضان تمهيدا لبدء العمل فيها وإعادة إعمارها وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية. 

وأوضحت الحكومة الليبية أن الشركتين متخصصتان في مجال البناء في المناطق الصعبة والمتضررة ولهما خبرة في المناطق المنكوبة وخاصة المناطق التي وقعت فيها الزلزال المدمر في تركيا الفترة الماضية. 

وأكدت الحكومة أن الشركتان ستشاركان خلال الفترة القادمة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي أطلقته الحكومة الليبية في الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل. 

4 أكتوبر، 2023 11:23 ص
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