تحول أحد البراكين إلى بحيرة ماء بالجنوب الغربي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت اليومين الماضيين في الجنوب الغربي، إلى تشكل شلالات صبت في فوهة أحد البراكين في جبال الهروج السوداء، وتحول بعضها إلى بحيرة ماء.

وتعرّضت المنطقة الجنوبية لموجة أمطار غزيرة منذ السبت الماضي، واستمرت خلال الأيام الماضي، وشملت الأمطار عدد من المدن بينها أبرزها غات وأوباري والتي تشكلت على إثرها السيول.

كما أدّت السيول التي تعرضت لها المنطقة الجنوبية في ليبيا إلى أضرار مادية وانهيار 4 منازل في محلة المشروع التابعة لبلدية أوباري، حسب ما أعلنه جهاز الإسعاف والطوارئ.

وتحوي جبال الهروج السوداء ما يقرب من 150 بركانا خامدا .

وجبال الهروج في ليبيا، هي أكبر تجمع للجبال البركانية في شمال أفريقيا، وتعتبر فسيفساء من التضاريس المتنوعة، ذات طبيعة وعرة، وتعتبر من أهم المواقع الجيولوجية في المنطقة.