بعد فضيحة الهدف الملغي.. ليفربول يتلقى صدمة جديدة بسبب حالة الطرد

أخبار ليبيا 24: متابعات

تلقى ليفربول قرارا صادما بشأن مواجهته المثيرة للجدل مع توتنهام هوتسبير، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتخطى توتنهام ضيفه ليفربول 2-1، وشهدت المباراة إلغاء هدف أحرزه لاعب الريدز لويس دياز بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، رغم أن الإعادات التلفزيونية لم توضح الخطوط التي تم اعتمادها لإصدار القرار.

وأخطأ حكم الفيديو دارين إنجليند ومساعده دان كوك في إبلاغ حكم الساحة بالقرار الصحيح أثناء اللقاء.

كما شهدت نفس المباراة طردا مباشرا لكورتيس جونز، نجم الريدز، بسبب تدخله على إيف بيسوما، لكن ليفربول استأنف على القرار لدى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، رفض الاتحاد الإنجليزي استئناف ليفربول، وسيقضي جونز عقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونتيجة لذلك، سيغيب جونز عن مباريات ليفربول ضد برايتون وإيفرتون ونوتنجهام فورست، في الدوري الإنجليزي.