“باتيلي” يبحث تطورات العملية السياسية الليبية مع وزير الدولة بالخارجية القطرية

أخبار ليبيا 24

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الأربعاء، بوزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز، في العاصمة الدوحة.

وقال باتيلي، عبر حسابه بموقع “إكس” إنه استعرض خلال اللقاء مع الوزير القطري تطورات العملية السياسية الليبية.

ودعا باتيلي والوزير القطري، إلى وحدة الصف والهدف والتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الانتخابات لإعادة توحيد المؤسسات الليبية.

‏كما حثا الشركاء الإقليميين والدوليين على مواصلة دعمهم الفردي والجماعي لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل تنظيم الانتخابات.

وأعرب المبعوث الأممي عن امتنانه للمساعدة التي تقدمها قطر لأهالي درنة، مجدداً الدعوة للقادة الليبيين إلى توحيد الجهود في الاستجابة للأزمة.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي عبر في بيان أصدره الاثنين الماضي، عن قلقه إزاء ظهور مبادرات أحادية الجانب ومتضاربة من قبل مختلف الأطراف والمؤسسات الليبية بشأن إعادة إعمار درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات.

وقال باتيلي، إن من شأن هذه الجهود الأحادية أن تعطيَ نتائج عكسية، وتعمقَ الانقسامات القائمة في البلاد، وتعرقلَ جهود إعادة الإعمار، فضلاً عن كونها تتعارض مع هبَّة التضامن والدعم والوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب الليبي من جميع أنحاء البلاد استجابةً للأزمة.