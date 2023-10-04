النفط يهبط لأكثر من دولار بفعل مخاوف الطلب

4 أكتوبر، 2023 2:15 م
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أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، حيث عوضت تعهدات السعودية وروسيا بمواصلة تخفيضات إنتاج الخام حتى نهاية عام 2023 مخاوف الطلب الناجمة عن الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.58 دولار، بما يعادل 1.74%، إلى 89.34 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.60 دولار، أو 1.79 بالمئة، إلى 87.63 دولار للبرميل.

ولا تزال أسعار النفط تحت ضغط بسبب مخاوف الطلب الناجمة عن الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي.

وستجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك + عبر الإنترنت اليوم الأربعاء. ونقلت رويترز عن مصادر قولها إن من المتوقع أن تبقي مجموعة أوبك+ إنتاجها الحالي من النفط في الاجتماع.

وأكدت وزارة الطاقة السعودية، اليوم، أنها ستواصل خفضها الطوعي لإمدادات النفط الخام بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.

وقالت روسيا إنها ستواصل تخفيضاتها الحالية لصادرات النفط الخام البالغة 300 ألف برميل يوميا، حتى نهاية العام، وستقوم بمراجعة خفض الإنتاج الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا.

 

 

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4 أكتوبر، 2023 2:15 م
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